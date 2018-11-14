Открытие центральной городской елки и ледового городка в Казани будет стоить почти 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-14T17:48:30+03:00

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На торжественное открытие центральной городской елки и ледового городка в Казани из бюджета города уже выделили 2,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, концертная программа будет длиться не менее 4 часов. В ходе нее перед горожанами выступят творческие коллективы города, а также Дед Мороз, Снегурочка и Кыш Бабай. Помимо этого, тем же вечером состоится праздничный салют.

Исполнитель заявки должен будет провести мероприятие 28 декабря у Центра семьи "Казан".

Напомним, на создание ледового города потратят 26,7 миллиона рублей. В целом, Казань украсят к Новому году за 106,7 миллиона.