Победителю фестиваля работающей молодежи в Казани вручат 250 000 рублей и кубок президента

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-14T18:27:48+03:00

На фестивале выступают сотрудники татарстанских предприятий от 18 до 35 лет

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16 ноября в Казани пройдет гала-концерт VI Ежегодного республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время». Отборочные туры проходили с 5 октября по 3 ноября в Набережных Челнах, Заинске, Казани и Нижнекамске.

В этом году в программе участвовали более 1000 человек из 170 организаций и предприятий Татарстана. На гала-концерте фестиваля в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида" зрителей ждут лучшие номера в номинациях «Музыка», «Хореография», «Минута славы».

Команда-обладатель гран-при получит переходящий кубок президента Республики Татарстан и денежную премию в размере 250 000 рублей

С 2013 года проект раскрывает творческий потенциал молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики.

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