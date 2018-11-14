В Казани обнаружили две тысячи квадратных метров загрязненной почвы

СЕГОДНЯ 18:14 2018-11-14T18:14:41+03:00

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Уголовное дело по факту загрязнения земельного участка по улице Горьковское Шоссе в Кировском районе столицы Татарстана возбуждено по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Проведенное обследование показало, что площадь загрязненного участка превысила две тысячи квадратных метров. Экспертиза показала, что в составе проб почвы содержание нефтепродуктов превышено более, чем в девять раз, органическими веществами почти в 5,5 раз. Кроме того, нашли и очень опасные отходы, которые квалифицируются как отходы 4 класса опасности - затвердевшая черная вязкая масса нефтепродуктов.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.