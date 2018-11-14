2018-11-14T17:24:00+03:00
Общество

На стройке детского сада в Татарстане нашли тело мужчины

У погибшего не было следов насильственной смерти
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Утром 13 ноября бригада рабочих, пришедшая на строящийся объект детского сада в микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах обнаружила тело мужчины. По словам геодезиста объекта - рано утром тело пожилого мужчины обнаружили в будке охранника. Самого охранника на месте не было. По предварительной версии, пенсионер проник в будку, чтобы согреться. Вскоре там скончался.

Прибывшие полицейские утсановили, что к моменту обнаружения, мужчина был мертв уже шесть часов.

По предвариетлным дланным на теле 76-летнегго мужчины нет следов насильственной смерти. Судмедэкспертиза установит причину смерти пожилого человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24