На стройке детского сада в Татарстане нашли тело мужчины
У погибшего не было следов насильственной смерти
Фото: Соцсети
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Утром 13 ноября бригада рабочих, пришедшая на строящийся объект детского сада в микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах обнаружила тело мужчины. По словам геодезиста объекта - рано утром тело пожилого мужчины обнаружили в будке охранника. Самого охранника на месте не было. По предварительной версии, пенсионер проник в будку, чтобы согреться. Вскоре там скончался.
Прибывшие полицейские утсановили, что к моменту обнаружения, мужчина был мертв уже шесть часов.
По предвариетлным дланным на теле 76-летнегго мужчины нет следов насильственной смерти. Судмедэкспертиза установит причину смерти пожилого человека.