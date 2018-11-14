В Казани мужчина пытался зарезать таксиста, сделавшего ему замечание

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-14T16:38:51+03:00

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39-летний Сергей Выдрин стал основным подозреваемым в покушении на убийство казанского таксиста. Все произошло 13 ноября, когда Выдрин и его приятель на улице Кошевого в Авиастроительном районе столицы республики ждали приготовления пиццы. Он начал скандалить из-за долгого обслуживания, и ему сделал замечание таксист, который зашел перекусить. Выдрин, ранее семь раз судимый, предложил выйти на улицу и разобраться по мужски, и там порвал таксисту куртку.

- Потерпевший потребовал возмещения ущерба, в ответ на это Выдрин, как полагает следствие, схватился за нож, - рассказали в СУ СКР Татарстана.

Таксисту удалось закрыться в салоне только после того, как он получил несколько ранений в шею в в грудь. Выдрин сбежал, но его вскоре задержали. Вину он признал, но частично.

Потерпевшего доставили в больницу, где сделали операцию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".