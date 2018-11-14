В Татарстане мошенники обманывают пенсионеров, предлагая по 1,5 тысячи рублей от лица Пенсионного Фонда

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-14T15:34:01+03:00

В этом году индексация пенсии уже проходила и дополнительных перерасчетов не будет. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Мошенники в Татарстане придумывают все овые и новые варианты обмана населения. Чаще всего в центре внимания аферистов оказывается самая доверчивая часть жителей республики - пенсионеры.

Так, в Татарстане зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества в отношении пенсионеров. Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного Фонда. Они сообщают, что произошел перерасчет и пенсионеру полагаются дополнительные 1,5 тысячи рублей. Чтобы правильно перевести деньги пенсионерам предлагают сверить банковские счета. Естественно, что после этого денег на баллансе у пенсионеров больше не становится.

Жителей республики просят быть бдительне. Как сообщили в Пенсионном Фонде России по Татарстану, никакого перерасчета пенсионерам не проводилось. Ждать чего-то подобного не стоит и предложениям мошенников верить не стоит.

- В текущем году пенсия была проиндексирована гражданам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной выплаты в текущем году нет, - пояснили в Отделении ПФР по РТ.