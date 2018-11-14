В Татарстане мошенники обманывают пенсионеров, предлагая по 1,5 тысячи рублей от лица Пенсионного Фонда
Мошенники в Татарстане придумывают все овые и новые варианты обмана населения. Чаще всего в центре внимания аферистов оказывается самая доверчивая часть жителей республики - пенсионеры.
Так, в Татарстане зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества в отношении пенсионеров. Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного Фонда. Они сообщают, что произошел перерасчет и пенсионеру полагаются дополнительные 1,5 тысячи рублей. Чтобы правильно перевести деньги пенсионерам предлагают сверить банковские счета. Естественно, что после этого денег на баллансе у пенсионеров больше не становится.
Жителей республики просят быть бдительне. Как сообщили в Пенсионном Фонде России по Татарстану, никакого перерасчета пенсионерам не проводилось. Ждать чего-то подобного не стоит и предложениям мошенников верить не стоит.
- В текущем году пенсия была проиндексирована гражданам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной выплаты в текущем году нет, - пояснили в Отделении ПФР по РТ.