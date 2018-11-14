Финалистка «Голоса» выступит на фестивале в Казани

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-14T15:55:09+03:00

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Меццо-сопрано из Москвы, финалистка шестого сезона телепроекта «Голос» Нина Шацкая поддержит казанский фестиваль классической музыки имени Рустема Яхина. Он состоится в Татарской государственной филармонии имени Тукая 14 ноября.

Заслуженная артистка России представит казанцам новую программу «Романсы в джазе», где она смогла соединить два совершенно разных жанра. Зрители услышат русские романсы в утонченных джазовых аранжировках, песни на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, так же эстрадные хиты XX века.

Нина Шацкая выступит совместно с музыкантами из Москвы: Дмитрий Селипанов - фортепиано, Игорь Иванушкин - контрабас, Александр Ботвинкин – перкуссия.

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