Полпред президента России в ПФО раскритиковал Татарстан за смертность из-за онкологии

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-14T16:24:52+03:00

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За последнее время смертность от онкологических заболеваний в Татарстане выросла на 4% в то время как по стране этот показатель наоборот снизился. Об этом заявил полпред президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Известно, что по количество больных в республике лидирует Азнакаевский район, но самое большое количество умерших насчитывается в Казани.

Во время совещания по реализации основных положений указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что на реализацию майских указов президента России по 12 ключевым направлениям уже выделено порядка 34 миллионов рублей. Часть этих денег планируется потратить и на создание проектов по здравоохранению в том числе.

Также Комаров отметил малое количество мест в детских садах республики. По его словам, это касается в большей степени Казани и Набережных Челнов.