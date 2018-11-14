2018-11-14T19:39:48+03:00
Спорт

Казань примет Международный турнир по борьбе на поясах

Соревнования приурочены к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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16 ноября в 10:00 и в 14:00 в спортивном комплексе «Тулпар» в Казани пройдет Международный турнир по борьбе на поясах. Свое участие в престижном турнире уже подтвердили команды из России, также сильнейшие борцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Россию представит сборная Татарстана по борьбе на поясах и сборная Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.

Соревнования проводятся в вольном стиле в формате матчевых встреч «стенка на стенку» в семи весовых категориях: 62, 68, 75, 82, 90, 100 килограммов и свыше 100 килограмов.

Командный турнир пройдет по Олимпийской системе. Все участники, занявшие призовые места получат медали и дипломы. Главный приз – поездка в Хадж. Вход для зрителей свободный,

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