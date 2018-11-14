2018-11-14T14:54:49+03:00
Спорт

Защитник "Ак Барса" сыграет в Матче звезд КХЛ

Пол Постма выступит за команду дивизиона Харламова
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Как известно, в середине января следующего года Татарстан будет принимать Неделю звезд хоккея. В течение 8 дней в Казани, Нижнекамске и Альметьевске будут проходить яркие матчи, мастер-классы и еще много всего интересного.

Главным же событием станет Матч звезд КХЛ. Он пройдет 19 и 20 января в Казани. В нем традиционно сыграют четыре команды - по числу дивизионов в КХЛ. Составы команд уже начали формироваться.

Так, первыми свой выбор предложили сделать болельщикам. Они могли выбрать по четыре игрока (два защитника и два форварда) в каждую из команд. Так, место в сборной дивизиона Харламова получил канадский защитник казанского "Ак Барса" Пол Постма. За него проголосовали 1802 человека.

Всего же в каждой из команд будет по 12 игроков (два вратаря, четыре защитника и шесть форвардов). Их определят журналисты и представители спортивного департамента КХЛ. Кроме того, по одной вакансии в каждой из команд займут лучшие игроки матча звезд МХЛ.

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