ВТБ запускает рефинансирование кредитов на рынке новостроек

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-14T14:43:23+03:00

С 14 ноября ВТБ расширяет условия программы рефинансирования. Теперь предложение распространяется на ипотечные кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках. Кредит можно оформить по ставке от 9,2% годовых. Такой размер ставки доступен ра

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С 14 ноября ВТБ расширяет условия программы рефинансирования. Теперь предложение распространяется на ипотечные кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках. Кредит можно оформить по ставке от 9,2% годовых.

Такой размер ставки доступен работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов по условиями программы «Люди дела». Зарплатным клиентам ВТБ предлагает фиксированную ставку в размере 9,4%. Для остальных категорий заемщиков рефинансирование доступно под 9,7%.

Клиенты могут улучшить не только условия по кредиту, но также получить наличные средства на любые цели. Размер нового кредита может составлять до 85% стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, при этом максимальная сумма – 30 млн руб. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода, а строящийся объект недвижимости должен быть приобретен в рамках 214-ФЗ и аккредитован в ВТБ. База аккредитованных новостроек банка включает в себя более 10 тысяч объектов.

Кроме того, ВТБ упрощает процедуру рефинансирования. На сделке клиенту теперь не потребуется согласие текущего кредитора, а подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет или мобильного банка.

С начала 2018 года банк фиксирует повышенный спрос клиентов на рефинансирование ипотечных кредитов. За это время программой ВТБ, действующей для рынка готовой недвижимости, воспользовались более 33 тыс. клиентов, а общая сумма выдач превысила 65 млрд рублей. По сравнению с январем-октябрем прошлого года объем выдач вырос в 3 раза. Всего по итогам десяти месяцев 2018 г. ВТБ выдал 215,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 495 млрд рублей.