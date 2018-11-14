2018-11-14T14:11:46+03:00
Происшествия

Житель Ирака за 1000 долларов помогал соотечественникам устраиваться в казанский вуз

В КФУ проводят внутреннюю проверку
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани Советский районный суд арестовал 25-летнего уроженца Ирака. Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха обвиняют в том, что он устраивал иностранных студентов в Казанский Федеральный университет без экзаменов. Ценой вопроса предположительно была одна тысяча долларов США.

В частности, по версии следствия, одному из своих соотечественников молодой человек помог этим летом. Тот хотел поступить на специальность "Нефтегазовое дело", не сдавая экзаменов, и поступил. Однако это не единственный эпизод уголовного дела. В общей сложности, юноша может быть причастен к трем совершенным посредничествам во взяточничестве и одном недоведенном до конца.

Кто именно получал взятки в вузе - пока неизвестно. Университет проводит внутреннюю проверку.

Известно, что сам Шиблав Ахмед Абдулкарим Абдуллах является студентом Казанского медицинского университета. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

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