2018-11-14T13:35:34+03:00
Общество

От -13 и выше: В Татарстане будет солнечно, но морозно

Днем температура воздуха будет около нуля
Владимир КРУПСКИЙ
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Осадков в ближайшие сутки не ожидаются.Осадков в ближайшие сутки не ожидаются.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода в Татарстане в ближайшие сутки существенно не изменится. Будет довольно солнечно, но морозно. Так, в Казани 15 ноября будет облачно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов мороза, а местами до 13 градусов ниже нуля. Днем потеплеет. Так, температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Ночью тмпература воздуха опустится до 12 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов.

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