От -13 и выше: В Татарстане будет солнечно, но морозно
Погода в Татарстане в ближайшие сутки существенно не изменится. Будет довольно солнечно, но морозно. Так, в Казани 15 ноября будет облачно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов мороза, а местами до 13 градусов ниже нуля. Днем потеплеет. Так, температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов со знаком "минус".
В целом по Татарстану также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Ночью тмпература воздуха опустится до 12 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов.
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