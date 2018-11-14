2018-11-14T13:19:00+03:00
Общество

В Актанышском районе Татарстана построят горнолыжный комплекс за 4,5 миллиона рублей

Протяженность трассы составит 400 метров
Владимир КРУПСКИЙ
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Общая площадь территории составит 100 гектаров.Общая площадь территории составит 100 гектаров.Фото: Елизавета МАКАРОВА
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В Татарстане появится еще один горнолыжный комплекс. Расположится он в Актанышском районе республики. а эти цели из районного бюджета выделят немалую сумму - 4,5 миллиона рублей.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте района, протяженность трассы составит 400 метров, а общая площадь горнолыжного комплекса составит 100 гектаров.

Отметим, что территория трассы расположится рядом с универсальным спорткомплексом и территорией, где традиционно проводится районный сабантуй.

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