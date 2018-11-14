Казанский мультфильм о Великой Отечественной войне стал лауреатом международного кинофестиваля

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-14T13:03:47+03:00

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Международный фестиваль любительского кино «Прогресс», который состоялся в Ростове-на-Дону, завершился триумфом казанского мультфильма «Домой» анимационной студии Filmfay. Он победил сразу в двух номинациях - «Лучший фильм» и «Анимационный короткометражный фильм».

Мультфильм продолжительностью в 4,5 минуты, повествует о временах Великой Отечественной войны. На протяжении всего мультфильма поезд «Победа» мчится по всей стране и воссоединяет солдат с их близкими.

«Домой» – это совместный проект анимационной студии Filmfay и народного артиста РФ Рената Ибрагимова. Более 6 тысяч кадров для него изготовили из пластилина. Над мультфильмом трудились восемь художников, на оздание итгового варианта они потратили почти год.

Отметим, что прошлым летом «Домой» победил в номинации «Лучший анимационный фильм» кинофестиваля «Перерыв на кино». В рамках кинофестиваля мультфильм показали в 11 европейских городах – Таллине, Белграде, Будапеште, Вене, Праге, Дрездене, Гданьске, Варшаве, Вильнюсе и Даугавпилсе.