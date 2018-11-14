Три района Казани 15 ноября останутся без света

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-14T15:15:06+03:00

В частности, без света останутся ряд поселков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. Так. 15 ноября без света останутся жители трех районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в домах Вахитовского района по улицам Московская, 72/10, Парижской Коммуны, 14, 19, 25, 25/39, Татарстан, 18, Худякова, 7 корпус 3.

С 8.00 до 11.00 электричество отключат по улицам Дзержинского, 11а и Карла Маркса,12, 14, 16.

С 10.00 до 17.00 без света останутся дома, расположенные по улицам Девятаева, Зайцева, 14, Меховщиков, 2а, 4, 4а, Портовая, 2, 9, 11,13, 15, 17, 2.

С 14.00 до 18.00 электричества не будет в домах по улицам Насыри, 10, Зайни Султана, 8, 12, Татарстан, 7, 7а.

С 13.00 до 17.00 свет отключат в домах по улицам Камала, 53, 55, Татарстан, 60, 62, 66а, 70, 72, Тинчурина, 3, 7, 9, 9/1.

С 9.00 до 17.00 без света останутся дома в поселке Победилово Приволжского района по улицам Береговая, Зеленая, Зеленая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Овражная, Садовая, Центральная, Центральная 2-я.

А также в садовых товариществах «Островок», «50 лет Победы», «Автомобилист», «Табигать», «Берег», «Ивушка», «Волга».

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах поселка Привольный в Советском районе по улицам Айлы, Айбагар, Алмачуар, Алексеевская, Белоствольная, Вересковая, Долгая, Жилякле, Знатная, Икмякле, Карачаровская, Каратау, Кизляу, Липецкая, Лейсан, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Таллык, Уракчи, Усердная, Чэчэк, Чирямле, Эмет, Юмарт, Яшьлек.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.