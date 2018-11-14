Мечтала о курорте, а потеряла почти 100 тысяч: Жительница Татарстана поверила лже-туроператорам и осталась без денег

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-14T12:31:52+03:00

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Жительница Казани решила сделать себе подарок и слетать отдохнуть на какой-нибудь курорт. Она начала искать в интернете подходящую путевку и, как ей показалось, нашла оптимальный вариант.

Женщина сразу же позвонила по номеру, который был указан на сайте. Трупку взял еловек, который представился агентом довольно известной в России туристической фирмы. Женщина решила, что никакого обмана и быть не может и перечислила на указанные реквизиты 92 тысячи рублей.

Впрочем, счастье женщины длилось не долго. Практически сразу же как деньги дошли до адресата телефоны оказались выключены, а страница в соцсетях, где она общалась с "агентом" была заблокирована. Тут-то женщина и поняла, что поделилась деньгами с мошенниками, а о путешествии на курорт можно забыть.

Женщина обратилась в полицию. По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников поймать пока не удалось.

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