Каток на стадионе "Трудовые резервы" в Казани откроется уже 16 ноября

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-14T11:47:25+03:00

По будням каток будет начинать работу в 17:30, по выходным - в 14:00. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На территории можно будет поиграть в хоккей и покататься на коньках

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Приятная новость для любителей покататься на коньках под открытым небом. Уже в ближайшую пятницу, 16 ноября в Казани начнет свою работу каток на стадионе "Трудовые резервы".

По будням на лед можно будет выйти с 17.30 до 21.00. В выходные и праздничные дни каток будет работать с 14.00 до 22.00, а с 12.00 до 14.00 – время для хоккеистов-любителей.

- Искусственный лед и специальное оборудование позволяет катку работать даже при маленькой минусовой температуре, - сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

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