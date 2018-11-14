Каток на стадионе "Трудовые резервы" в Казани откроется уже 16 ноября
На территории можно будет поиграть в хоккей и покататься на коньках
По будням каток будет начинать работу в 17:30, по выходным - в 14:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Приятная новость для любителей покататься на коньках под открытым небом. Уже в ближайшую пятницу, 16 ноября в Казани начнет свою работу каток на стадионе "Трудовые резервы".
По будням на лед можно будет выйти с 17.30 до 21.00. В выходные и праздничные дни каток будет работать с 14.00 до 22.00, а с 12.00 до 14.00 – время для хоккеистов-любителей.
- Искусственный лед и специальное оборудование позволяет катку работать даже при маленькой минусовой температуре, - сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.
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