44 очка Макколума и Хенри помогли УНИКСу победить на выезде литовский "Ритас"

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-14T11:28:31+03:00

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Казанский УНИКС провел свой очередной матч в рамках группового этапа Кубка Европы. В соперниках значился литовский "Ритас". Когда-то эта команда гремела на всю Европу, играла в Евролиге, обыгрывала грандов континентального баскетбола.

Сейчас "Ритас" переживает не столь яркие имена. В группе литовцы перед матчем с УНИКСом шли третьими, одержав 3 победы в 6 матчах. Казанцы же уверено занимали первое место, гарантировав себе выход в следующий раунд.

Тем не менее, в Литву Димитрис Прифтис привез всех сильнейших игроков. Первая четверть прошла в равной борьбе, о чем свидетельствует и счет на табло - 18:18. А вот вторая десятиминутка прошла под диктовку хозяев паркета. Баскетболисты "Ритаса" смогли оторваться в счете сразу на 8 очков - 43:35.

Однако третья четверть перевернула все с ног на голову. Казанцы пошли в перед и у них начало залетать почти все. Рывок 24:12 и уже УНИКС лидирует в счете. Все решилось в нервной концовке, где точнее и рассудительнее оказались казанцы. 87:81 - победа УНИКСа.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Эрик Макколум. Он настрелял 26 очков. Еще 18 результативных баллов набрал Пиеррия Хенри.