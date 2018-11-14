2018-11-14T11:16:06+03:00
Общество

Гузель Яхина и Наталия Фишман выиграли премию "Сделано в России"

Они победили в номинациях "Литература" и "Большая страна"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Рамиль Гали.Фото: Рамиль Гали.
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Сразу две представительницы Татарстана, писательница Гузель Яхина и помощник президента республики Наталия Фишман, стали лауреатами премии "Сделано" в России, которую проводит проект "Сноб". Итоги подвели накануне в Москве в Музее Отечественной войны 1812 года.

Гузель Яхина получила статуэтку победителя в номинации "Литература". Победить ей помог ее новый роман "Дети мои".

Наталия Фишман победила в номинации "Большая страна" с ее программой развития общественных пространств на территории Татарстана.

- 2 из 8 номинаций едут в Татарстан! Мы с Гузель голосовали друг за друга, и все мы с вами вместе — за Республику, - написала Фишман в своем инстаграме.

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