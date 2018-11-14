ВТБ в Чувашии в полтора раза увеличил объем кредитования населения

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-14T11:01:21+03:00

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За три квартала 2018 года объем выдачи кредитов ВТБ населению Чувашской республики составил 5,4 млрд рублей, что в полтора раза выше показателей за январь-сентябрь прошлого года. Портфель кредитов физлицам на 1 октября составил 12 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%.

Основными драйверами роста розничного бизнеса банка в регионе стали кредиты наличными и ипотека.

Объем выдач потребительских кредитов по итогам 9 месяцев составил 2,8 млрд рублей, что практически в два раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Кредитный портфель по данному направлению увеличился с начала года на 38% и на 1 октября достиг 4,5 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка на 1 октября составил 6,3 млрд рублей (рост с начала года - 10%). За три квартала 2018 года на покупку жилья жителям республики было выдано 1,4 тысячи кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей, что на 44% больше объема выдач за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев 2018 года на покупку автомобилей ВТБ в Чувашии выдал около тысячи кредитов на сумму 463 млн рублей. С начала года кредитный портфель по данному направлению вырос на 6% - до 850 млн рублей.

В текущем году банк также значительно расширил сотрудничество с региональными компаниями в рамках зарплатных проектов. За девять месяцев в Чувашии выдано порядка 15 тысяч зарплатных карт, что на 64% выше показателя за аналогичный период прошлого года.