На водоемах Татарстана начал образовываться лед

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-14T13:51:44+03:00

Его толщина пока очень незначительная и представляет собой опасность Фото: Яна ЛИСИНА

Выход на него влечет за собой предупреждение или штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На водоемах Татарстана в местах со слабым течением, в заливах и озерах начал образовываться лед. Его толщина, правда, пока еще слишком незначительная. Поэтому выход на него строго запрещен. Об этом жителей республики предупреждает МЧС России по республике.

Помимо опасности для жизни, выход на лед сейчас влечет за собой предупреждение или штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей.

В республике этой осенью уже был зафиксирован случай, когда подросток в Мензелинске провалился под лед. Напомним, что безопасным считает лед толщиной не менее 7 сантиметров.