2018-11-14T10:44:30+03:00
Общество

В Набережных Челнах может появится технический университет

Такое предложение выдвинул президент Татарстана Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Абитуриенты часто уезжают из Набережных Челнов в Казань, Москву или Санкт-ПетербургАбитуриенты часто уезжают из Набережных Челнов в Казань, Москву или Санкт-Петербург
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Набережные Челны нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах для своих заводов и предприятий. Именно это стало главной причиной для выдвижения главой Татарстана Рустамом Миннихановым идеи создания в городе технического университета. Предложение было обсуждено на совещании с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Рустам Минниханов отметил, что абитуриенты часто уезжают из Набережных Челнов в Казань, Москву или Санкт-Петербург. Поэтому он отметил, что технический университет в городе должен быть мощным и иметь сильный педагогический состав, который убедил бы будущих студентов учиться в родном городе.

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