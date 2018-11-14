2018-11-14T10:57:52+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель снес столб из-за кошки, которая неожиданно появилась на дороге

Авария произошла в Сармановском районе республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Во вторник, 13 ноября, в селе Ильяксаз в Сармановском районе Татарстана произошла авария. Как потом объяснял сотрудникам Госавтоинспекции республики водитель автомобиля "шестерки", неожиданно на дорогу выбежала кошка. Во избежание наезда мужчине пришлось резко повернуть руль.

Не справившись с управлением машины, мужчина вылетел на обочину и снес столб. Ни водитель, ни кошка не пострадали. Серьезные повреждения зафиксированы только у автомобиля - он практически сложился пополам. Скорее всего, восстановлению легковушка не подлежит.

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