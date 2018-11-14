2018-11-14T10:57:30+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб мужчина

ЧП произошло в Бугульминском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Огонь полыхал на площади 40 квадратных метровОгонь полыхал на площади 40 квадратных метров
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Бугульминском районе республики в деревне Иркен на улице Ибрагимова. Там к себе частный дом из Альметьевска приехал 40-летний хозяин. Пожар в бревенчатом доме заметили уже под утро, 13 ноября. Первые звоники от соседей к пожарным поступили в 5.17.

К приезду огнеборцев дом и дощатый сарай полыхали открытым огнем. Приезд мужчины никто не заметил, и потому пожарным сказали, что в доме никого нет. Да и помощи из горящего дома никто не просил.

Огонь полыхал на площади 40 квадратных метров. Когда после тушения пожара разбирали завалы, то нашли останки хозяина.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения, - сообщили в МЧС Татарстана.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Москва-Челябинск фура из Татарстана вылетела в кювет
Житель Ирака за 1000 долларов помогал соотечественникам устраиваться в казанский вуз
На водоемах Татарстана начал образовываться лед
От -13 и выше: В Татарстане будет солнечно, но морозно
В Актанышском районе Татарстана построят горнолыжный комплекс за 4,5 миллиона рублей
Казанский мультфильм о Великой Отечественной войне стал лауреатом международного кинофестиваля
Мечтала о курорте, а потеряла почти 100 тысяч: Жительница Татарстана поверила лже-туроператорам и осталась без денег
В Казани две отечественные легковушки смяли "Рено"
Каток на стадионе "Трудовые резервы" в Казани откроется уже 16 ноября
44 очка Макколума и Хенри помогли УНИКСу победить на выезде литовский "Ритас"
Гузель Яхина и Наталия Фишман выиграли премию "Сделано в России"
ВТБ в Чувашии в полтора раза увеличил объем кредитования населения
В Набережных Челнах может появится технический университет
В Татарстане водитель снес столб из-за кошки, которая неожиданно появилась на дороге
В Татарстане рассказали, сколько продлятся новогодние "каникулы" для взрослых
В Чебоксарах сгорела мебельная фабрика
Водителям казанских такси предоставили специальный комплект цифровых сервисов