В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-14T10:57:30+03:00

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Трагедия произошла в Бугульминском районе республики в деревне Иркен на улице Ибрагимова. Там к себе частный дом из Альметьевска приехал 40-летний хозяин. Пожар в бревенчатом доме заметили уже под утро, 13 ноября. Первые звоники от соседей к пожарным поступили в 5.17.

К приезду огнеборцев дом и дощатый сарай полыхали открытым огнем. Приезд мужчины никто не заметил, и потому пожарным сказали, что в доме никого нет. Да и помощи из горящего дома никто не просил.

Огонь полыхал на площади 40 квадратных метров. Когда после тушения пожара разбирали завалы, то нашли останки хозяина.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения, - сообщили в МЧС Татарстана.