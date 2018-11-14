2018-11-14T09:14:12+03:00
Общество

В Татарстане рассказали, сколько продлятся новогодние "каникулы" для взрослых

Опубликован график выходных на зимние праздники
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане будут 10 дней новогодних каникул для взрослыхВ Татарстане будут 10 дней новогодних каникул для взрослых
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В 2018-2019 году для татарстанцев и жителей Казани выходными днями в честь новогодних "каникул" для взрослых праздники начнутся уже 30 декабря, в воскресенье, в 2018 году, а завершатся они 8 января, во вторник, уже в 2019 году.

Этот производственный календарь одобрен министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Необходимо учесть, что выходной с субботы 29 декабря 2018 года перенесен на понедельник 31 декабря. Но в субботу рабочий день будет длиться на час меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января продлятся новогодние каникулы. Но 7 января 2019 года во всей России праздничный день - Рождество Христово.

Напомним, что в 2019 году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 244 рабочих дня, из них 9 - сокращенных на один час. Всего жители республики будут отдыхать 121 день, в которые вошли 18 нерабочих праздничных дней и три дополнительных дня отдыха.

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