2018-11-14T08:43:52+03:00
Происшествия

В Чебоксарах сгорела мебельная фабрика

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Пожар на территории мебельной фабрики по адресу Лапасарский проезд, дом 35б в Чебоксарах начался ночью 13 ноября. Но к моменту обнаружения пламени, уже 14 ноября, драгоценное время было потеряно - производство мягкой мебели уже было полностью объято огнем.

Точную площадь пожара в МЧС Чувашии пока не сообщили, но над ликвидации возгорания работали несколько автомобилей пожарных с экипажем.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Зданию причинен значительный ущерб. Точная сумма уточняется.

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