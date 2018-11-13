2018-11-13T18:10:24+03:00
Происшествия

В Татарстане на автомобильной дороге нашли гранату

Полицейские пытаются узнать у местных жителей кому она принадлежит
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Today.kzФото: Today.kz
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В поселке Камское Устье в обед 12 ноября местный житель пошел на работу и обнаружил знакомый со времен армии предмет. На проезжей части лежала боевая, с виду, граната.

Опасаясь того, что на нее могут наехать автомобили, мужчина поспешил сообщить о находке полицейским. Представители экстренных служб прибыли на место и оцепили район рядом с гранатой в радиусе 10 метров. До приезда саперов гранату накрыли ящиком, чтобы ее случайно никто не задел.

Полицейские прошлись по домам, чтобы выяснить, кому из местных жителей может принадлежать взрывоопасный предмет на проезжей части.

Прибывшие на место саперы отправили боеприпас на экспертизу, чтобы выяснить - является он муляжом или настоящим.

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