2018-11-13T17:36:49+03:00
Авто

За 2018 год в Татарстане реконструировали и построили 88 километров дорог

Это облегчило жизнь порядка 2,5 тысячам жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2018 году в Татарстане реконструировали и построили 88 километров дорог, которые соединили 28 населенных пунктов. Этот факт помог облегчить использование транспортной сети для более чем 2,5 тысяч жителей республики. Такие данные на брифинге предоставил министр транспорта Татарстана Ленар Сафин.

Он также отметил, что отремонтирован в целом был 331 километр республиканских дорог. А в 35 населенных пунктах установили 75 километров освещения.

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