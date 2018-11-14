2018-11-14T08:06:50+03:00
Общество

Водителям казанских такси предоставили специальный комплект цифровых сервисов

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

МТС запустил тарифные план МТС Такси, который учитывает потребности в пользовании цифровыми сервисами водителей и пассажиров такси.

Комплект МТС Такси разработан на основе аналитики обезличенных данных пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тысяч водителей такси и автомобилистов со сходным профилем вождения. Продукт состоит из двух sim-карт, которые обеспечивают комфортное пользование цифровыми и мультимедийными сервисами для водителя и пассажиров. Тарифное решение учитывает активные коммуникации водителя с пассажирами, которые являются абонентами разных операторов, использование приложений для приема и обработки заказов, возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля, а также возможность смотреть полный набор из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.

Комплект МТС Такси включает:

• безлимитный интернет на основном номере – его можно использовать для навигации, соцсетей, музыкального и видео стриминга и мессенджеров;

• возможность ежемесячно раздавать интернет на телефон или планшет – для этого в комплекте предусмотрена вторая sim -карта, на нее можно раздать до 30 ГБ трафика в месяц, которые будут стоить всего 50 рублей;

• мобильное телевидение: 44 канала, которые можно смотреть на смартфоне или планшете, два месяца просмотра будут бесплатными, затем стоимость составит 50 рублей в месяц;

• выгодные звонки в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Армения, Украина, Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Получить специальный комплект для таксистов можно в магазинах Розничной сети МТС в Казани и еще в 11 городах РоссииМосква, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане рассказали, сколько продлятся новогодние "каникулы" для взрослых
В Чебоксарах сгорела мебельная фабрика
Специалисты из Москвы и Питера обучат казанских руководителей работе с мигрантами
В 2019 году в Чувашии отремонтируют спортзалы в 30 сельских школах
В Татарстане телефонный террорист, «заминировавший» школу, приговорен к условному сроку
Каток в парке "Амазония" в Чебоксарах может не открыться этой зимой
В 2019 году на ремонт дорог в Набережных Челнах выделят 1,3 миллиарда рублей
В полуфинале Кубка России казанский "Зенит" сыграет с "Кузбассом" из Кемерово
В Татарстане на автомобильной дороге нашли гранату
В Чувашии пенсионер сбил пешехода на "зебре" и сам оказал ему первую помощь
За 2018 год в Татарстане реконструировали и построили 88 километров дорог
В Чувашии возбудили уголовное дело по факту падения столба на местного жителя
Казанцам предлагают выиграть путевку в Узбекистан
В Казани во время работ на высоте погиб рабочий
В Казани к зиме 2018-2019 для содержания дорог приготовили 567 единиц спецтехники
В Татарстане ищут мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования
В Казань в многоэтажном доме загорелась сауна
Новым руководителем антимонопольной службы Татарстана стал Айрат Шафигуллин
В Татарстане в столкновении "Ларгуса" и "десятки" погиб водитель одной из легковушек
Татарстанский Кыш Бабай теряет позиции: Он опустился на третье место по популярности среди зимних волшебников
В Казани стартовала совместная коллегия Министерств здравоохранений России и Белоруси
По итогам 9 месяцев 2018 года средняя зарплата в Казани превысила 43 тысячи рублей