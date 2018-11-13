В 2019 году на ремонт дорог в Набережных Челнах выделят 1,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-13T18:37:39+03:00

Благодаря проекту в Татарстане за последние 9 месяцев на 2% снизилось количество ДТП

Это будет сделано в рамках федерального проекта

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В 2019 году Набережные Челны потратят 1,3 миллиарда рублей на ремонт городских дорог. Средства были получены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом в ходе брифинга заявил министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин.

Помимо этого, он отметил, что в республике за последние 9 месяцев на 2% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а количество погибших в них уменьшилось на 13%, п осравнению сподобным периодом прошлого года. При этом Сафин подчеркнул, что это одна из заслуг проекта.

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