Специалисты из Москвы и Питера обучат казанских руководителей работе с мигрантами
Они поделятся опытом в том, как лучше провести адаптацию для приезжих
Фото: strana.ua
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14 ноября в казанском ИT-парке пройдет семинар при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Татарстана, где сотрудников общественных организаций научат более лучше работать с мигрантами и приезжими из стран СНГ.
Подобный семинар в Казани уже в третий раз. Обучать местных специалистов будут представители госструктур и социальных некоммерческих организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, а также Ленинградской областей.
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