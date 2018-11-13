Специалисты из Москвы и Питера обучат казанских руководителей работе с мигрантами

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-13T19:25:16+03:00

Они поделятся опытом в том, как лучше провести адаптацию для приезжих

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14 ноября в казанском ИT-парке пройдет семинар при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Татарстана, где сотрудников общественных организаций научат более лучше работать с мигрантами и приезжими из стран СНГ.

Подобный семинар в Казани уже в третий раз. Обучать местных специалистов будут представители госструктур и социальных некоммерческих организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, а также Ленинградской областей.

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