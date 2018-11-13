В Татарстане ищут мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-13T16:50:28+03:00

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В Лаишевском районе Татарстана разыскивают жителя деревни Старая пристань Александра Брюхова. Мужчина обвиняется в попытке изнасилования и убийства.

По версии следствия, 28-летний мужчина обманным путем завел к себе домой девушку, с которой познакомился в городе Лаишево. Молодые люди начали распивать алкоголь, и в какой-то момент Брюхов стал приставать к гостье.

Получив от нее отказ, мужчина ударил девушку и принялся душить. После он схватил нож и нанес им ей пару ударов. Остановился подозреваемый лишь в тот момент, когда девушка притворилась мертвой.

МВД России по Лаишевскому району просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Брюхова звонить по телефонам: 89274192556, 89172615920 (сотрудники уголовного розыска).

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