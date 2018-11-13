2018-11-13T16:58:40+03:00
Общество

В Казани к зиме 2018-2019 для содержания дорог приготовили 567 единиц спецтехники

Состояние автопарка оценил мэр города Ильсур Метшин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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Для содержания дорог Казани этой зимой подготовлено 567 единиц спецтехники. Это 142 комбинированно-дорожные машины, 114 тракторных щеток и 311 погрузчиков.

Состояние техники в этот вторник оценил мэр Казани Ильсур Метшин, прибыв в МУП «Городское благоустройство». Это предприятие отвечает за содержание дорог в Авиастроительного и Ново-Савиновского районах.

По словам зам председателя комитета внешнего благоустройства города Эдуарда Вафина, в дни сильного снегопада на улицы будет выводится до 600 спецмашин, а при плане «Буран» - 900 единиц.

К слову, дорожники для посыпки улиц уже закупили 80 тысяч тонн пескосоляной смеси и около 10 тысяч тонн реагента. Также, в январе планируется приобрести еще 14 тысяч тонн реагента.

А организации, отвечающие за содержание дворов, заготовили более 10 тысяч тонн пескосоляной смеси и более 130 тонн реагента. Этого должно хватить до февраля. Трудится будут почти 3 тысячи дворников.

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