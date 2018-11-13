2018-11-13T17:58:51+03:00
Происшествия

В Чувашии пенсионер сбил пешехода на "зебре" и сам оказал ему первую помощь

По словам очевидцев, 69-летний мужчина отвлекся и не заметил появления на дороге человека
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, в 13.23Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, в 13.23Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В селе Красноармейское в Чувашии "Гранта" на "зебре" сбила 44-летнюю женщину. Мужчина за рулем автомобиля сразу же оказал ей первую помощь, а после отвез в больницу. Там выяснилось, что пешеход получила серьезные травмы.

Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, в 13.23. По словам очевидцев, 69-летний автомобилист отвлекся и не заметил появления на дороге человека.

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