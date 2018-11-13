В Казань в многоэтажном доме загорелась сауна

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-13T16:33:49+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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ЧП в сауне, расположенной в подвальном помещении многоэтажного дома на улице Чапаева в столице Татарстана, начался ночью 12 ноября. Немногочисленные посетители вместе с администратором заведения успели покинуть помещение.

К приезду пожарных там было все в дыму. На разведку и саму борьбу с огнем понадобилось чуть больше 20 минут.

В итоге пламя успело повредить обшивку банных помещений, комнату отдыха, досталось и коридору. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

- По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, - сообщили в МЧС Татарстана.

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