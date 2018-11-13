2018-11-13T15:44:53+03:00
Происшествия

В Татарстане в столкновении "Ларгуса" и "десятки" погиб водитель одной из легковушек

Еще троих пострадавших увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД РТ.Фото: МВД РТ.
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Столкновение произошло 12 октября в 17.40 в Алексеевском районе. Там на 89 километре автодороги "Казань-Оренбург" столкнулись "десятка" и "Лада Ларгус".

Все произошло на полосе, по которой ехал "Ларгус", автомобилем управлял 41-летний мужчина. Вдруг ему навстречу выскочила "десятка", увернуться водитель уже не успел.

В результате ДТП 52-летний мужчина, управлявший "десяткой", получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. В больницу с травмами различной степени тяжести попали и два пассажира - из "десятки" и "Ларгуса".

- По предварительным данным, виновник аварии - водитель "десятки", превысил безопасную скорость и выехал на встречку, где и произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

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