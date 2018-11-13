В полуфинале Кубка России казанский "Зенит" сыграет с "Кузбассом" из Кемерово
Стали известны полуфинальные пары "финала четырех" Кубка России по волейболу. Так, казанский "Зенит" в битве за выход в решающий раунд сразится с "Кузбассом" из Кемерово.
Эти команды, кстати, играли в финале прошлогоднего Кубка страны. Тогда "Зенит" оказался сильнее, но добыл победу только в пяти партиях. Как сложится очередное противостояние команд выяснится 14 декабря, когда и состоится матч.
Кстати, играть командам предстоит в Казани. Именно столица Татарстана выбрана местом проведения "финала четырех". Во втором полуфинала между собой сразятся питерский "Зенит" и новоуренгойский "Факел". Финал Кубка России состоится 15 декабря.
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