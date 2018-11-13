Новым руководителем антимонопольной службы Татарстана стал Айрат Шафигуллин

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-13T16:04:47+03:00

До этого он занимал пост секретаря совета безопасности Татарстана

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Согласно подписанному президентом Татарстана Рустамом Миннихановым указу новым руководителем УФАС по республике стал Айрат Шафигуллин. С октября 2013 года он являляся секретарем Совета безопасности Татарстана.

Помимо этого во вторник, 13 ноября, произошло назначение экс-главы антимонопольной службы Александра Груничева председателем государственного комитета республики по тарифам.

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