Новым руководителем антимонопольной службы Татарстана стал Айрат Шафигуллин
До этого он занимал пост секретаря совета безопасности Татарстана
Фото: tatcenter.ru
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Согласно подписанному президентом Татарстана Рустамом Миннихановым указу новым руководителем УФАС по республике стал Айрат Шафигуллин. С октября 2013 года он являляся секретарем Совета безопасности Татарстана.
Помимо этого во вторник, 13 ноября, произошло назначение экс-главы антимонопольной службы Александра Груничева председателем государственного комитета республики по тарифам.
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