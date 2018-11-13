2018-11-13T14:55:21+03:00
Экономика

По итогам 9 месяцев 2018 года средняя зарплата в Казани превысила 43 тысячи рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост составил 10%
Олег ЛУГОВОЙ
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Такую сумму, по данным городского комитета экономразвития, получают работники крупных и средних предприятий, а также организаций Казани.Такую сумму, по данным городского комитета экономразвития, получают работники крупных и средних предприятий, а также организаций Казани.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На публичных слушаниях о проекте бюджета Казани с 2019 по 2021 годы председатель городского комитета экономического развития Артур Валиахметов озвучил прогноз социально-экономического развития столицы Татарстана на этот период.

Так, он, в частности, отметил, что по итогам 9 месяцев 2018 года средняя зарплата работников крупных и не очень предприятиях, а также организациях Казани составила чуть более 43 тысяч рублей. То есть рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.

Вот только, по подсчетам Валиахметова, в целом за 2018-й увеличение этого показателя составит около 8%.

При этом, если вернуться к данным за 9 месяцев этого года, то утверждается, что индекс потребительских цен в городе к показателю 2017-го составил 102,2%

- В целом по итогам года инфляция ожидается на уровне 2,6%. Это укладывается в рамки прогноза, - также отметил Артур Валиахметов. - В среднесрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 4% ежегодно.

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