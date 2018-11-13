2018-11-13T14:37:54+03:00
Экономика

ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»

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ВТБ внедрил эквайринговое обслуживание в сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» по всей территории России. Оборот по данному проекту может достичь порядка 5 млрд рублей в месяц.

ВТБ стал партнёром по эквайрингу 420 магазинов сети «Эльдорадо». Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Помимо торговых точек, банк обеспечивает прием карт на официальном сайте «Эльдорадо». К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».

- С июня этого года ВТБ проводит эквайринговое обслуживание в сети магазинов «М.Видео». Объединение «М.Видео» и «Эльдорадо» позволило ритейлерам войти в ТОП-10 самых крупных сетей мира по продаже бытовой техники и электроники. Экварийнг такой крупной группы - это знаковый проект и для ВТБ, и для рынка в целом, так как аналогичных по охвату компаний нет, - отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

- Единый высокий уровень сервиса в каждом из наших магазинов - один из ключевых приоритетов группы. Мы уверены, что партнёрство с ВТБ поможет нам обеспечить безопасность и международные стандарты качества в сфере безналичной оплаты и в дальнейшем предлагать новые форматы и сервисы для наших покупателей. Кроме того, объединение проектов, в том числе, финансовых, даёт «М.Видео» и «Эльдорадо» возможность существенно оптимизировать затраты в рамках группы и получить дополнительный синергетический эффект, - подчеркнула финансовый директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам 2017 года банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40% - до 1,4 трлн рублей. Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети АШАН, «Лента», «Фамилия», «Декатлон», «М.Видео», Группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и MAIL.RU.

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