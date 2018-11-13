2018-11-13T13:35:04+03:00
Экономика

Казань за празднование тысячелетия и Универсиаду-2013 осталась должна более 29 миллиардов рублей

Недавно городским властям удалось договорится с банком, выдавшим кредит, о снижении ставки до 8,75%
Олег ЛУГОВОЙ
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Бюджет Казани на период с 2019 по 2021 года местные депутаты планируют принять в декабре.Бюджет Казани на период с 2019 по 2021 года местные депутаты планируют принять в декабре.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На публичных слушаниях проекта бюджета Казани на период с 2019 по 2021 года начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин сообщил, что сейчас долг города по взятым кредитам составляет более 29 млрд рублей.

Из них 4,76 млрд взятых на празднование тысячелетия Казани, а также свыше 25 млрд рублей, потраченных на подготовку к Универсиаде-2013.

По словам чиновника, ставка по коммерческим кредитам была на уровне 11,2%, но в начале этого года совместно с банком она была пересмотрена и уменьшена до 9%, а не так давно снова снижена – до 8,75%.

Что же касается самого бюджета, то горожанам, депутатам Казгордумы и представителям органов местного самоуправления сообщили, что в 2019 году он по доходам и расходам составит почти 23 млрд рублей. А в 2020-ом объем бюджета города прогнозируется в размере почти 23,6 млрд, в 2021 году немногим больше - 23 млрд 640 млн 307 тысяч рублей.

В планах окончательно принять проект этого документа в декабре, на заседании Казгордумы.

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