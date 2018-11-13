Четверых казанцев будут судить за попытку получить с вдовы 8 миллионов рублей несуществующего долга
Четверых жителей Казани будут судить за покушение на мошенничество, подделку документа и незаконный оборот боеприпасов
Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году обвиняемые изготовили поддельную расписку за 2013 год, согласно которой умерший муж одной из горожанок получил от одного из них в долг 8 миллионов рублей на два года и под 24% годовых. Хотя, как потом выяснилось, авторы расписки даже не был знаком с усопшим.
Фигуранты дела наняли юриста, который обратился в суд с иском о взыскании долга со вдовы мужчины, которая вступила в наследство после его смерти. В качестве доказательства была предоставлена та самая расписка.
Кроме того, в 2018 году в автомобиле отца одного из обвиняемых нашли принадлежащий ему патрон калибра 7,62 мм.
- Свою вину фигуранты дела полностью признали. Трое из них находятся под домашним арестом, а один – под стражей, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Расследование завершено, и все материалы направлены в суд.