2018-11-13T17:27:41+03:00
Происшествия

В Чувашии возбудили уголовное дело по факту падения столба на местного жителя

В результате инцидента мужчина получил тяжелую травму и долгое время провел в больнице
Алина ГАБДУЛИНА
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Экспертизы доказали, что причиной несчастного случая послужило недобросовестное обслуживание участкаЭкспертизы доказали, что причиной несчастного случая послужило недобросовестное обслуживание участка
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В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении начальника центра сетей связи города Мариинский Посад. Мужчину обвиняют в причинении вреда по неосторожности.

Дело в том, что 24 марта текущего года на улице Шолохова на местного жителя упала часть деревянного столба, служившего опорой линии связи. В результате инцидента 54-летний мужчина получил тяжелые травмы и долгое время проходил курс лечения в больнице.

После произошедшего начались экспертизы, которые доказали, что причиной произошедшего послужило недобросовестное обслуживание участка. Так, фигурантом дела стал начальник центра сетей связи.

Напомним, в начале октября 2018 года в Татарстане упавшее дерево убило прохожего.

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