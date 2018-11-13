В Чувашии возбудили уголовное дело по факту падения столба на местного жителя
В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении начальника центра сетей связи города Мариинский Посад. Мужчину обвиняют в причинении вреда по неосторожности.
Дело в том, что 24 марта текущего года на улице Шолохова на местного жителя упала часть деревянного столба, служившего опорой линии связи. В результате инцидента 54-летний мужчина получил тяжелые травмы и долгое время проходил курс лечения в больнице.
После произошедшего начались экспертизы, которые доказали, что причиной произошедшего послужило недобросовестное обслуживание участка. Так, фигурантом дела стал начальник центра сетей связи.
Напомним, в начале октября 2018 года в Татарстане упавшее дерево убило прохожего.
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