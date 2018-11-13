В Татарстане мужчина погиб, когда на него упало спиленное им же дерево

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-13T13:42:33+03:00

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Трагический случай произошел утром в понедельник, 12 ноября, в селе Нижняя Корса Арского района ресублики. Там на 36-летнего местного жителя упало дерево. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

К этому времени удалось установить, что местные жители решили самовольно расчистить берег ручья от поврежденных бобрами деревьев. Один из них, 36-летний мужчина, начал пилить ствол. Когда понял, что оно начинает падать в его сторону, то попытался покинуть опасную зону, но не успел. В результате тяжелое дерево упало на него, потерпевший получил многочисленные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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