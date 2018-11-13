2018-11-13T18:46:22+03:00
Общество

Каток в парке "Амазония" в Чебоксарах может не открыться этой зимой

А все потому что администрация города не продлевает договор аренды с инвестором без торгов
Алина ГАБДУЛИНА
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Площадь катка составляет 6 тысяч квадратных метровПлощадь катка составляет 6 тысяч квадратных метровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Существование одного из самых востребованных катков жителей Чебоксар под угрозой. Так лед в парке "Амазония" может не открыться этой зимой из-за отказа администрации города продлевать договор аренды с инвестором экокомплекса без торгов.

Причиной подобного решения мэрия называет соответствующий запрет, полученный от антимонопольной службы. А участвовать в торгах, в свою очередь, отказывается инвестор.

- В случае отказа инвестора проводить зимние мероприятия в парке, нам нужно будет самим организовать для горожан зимний досуг. Может быть, не в том объеме, и не такого качества, как было в прошлом году, но в рамках правового поля, - успокоил горожан глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков во время своего выступления на еженедельной планерке.

Отметим, что каток в парке был открыт в прошлом сезоне. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.

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