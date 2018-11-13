Каток в парке "Амазония" в Чебоксарах может не открыться этой зимой
Существование одного из самых востребованных катков жителей Чебоксар под угрозой. Так лед в парке "Амазония" может не открыться этой зимой из-за отказа администрации города продлевать договор аренды с инвестором экокомплекса без торгов.
Причиной подобного решения мэрия называет соответствующий запрет, полученный от антимонопольной службы. А участвовать в торгах, в свою очередь, отказывается инвестор.
- В случае отказа инвестора проводить зимние мероприятия в парке, нам нужно будет самим организовать для горожан зимний досуг. Может быть, не в том объеме, и не такого качества, как было в прошлом году, но в рамках правового поля, - успокоил горожан глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков во время своего выступления на еженедельной планерке.
Отметим, что каток в парке был открыт в прошлом сезоне. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.
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