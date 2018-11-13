В Казани дали старт первому детскому телеканалу на татарском языке
В Казани начал свою работу первый детский канал на татарском языке - "Шаян ТВ". На торжественной церемонии его открытия присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Известно, что телеканал рассчитан на детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет. Его программа будет представлять собой 20 различных проектов. Помимо этого, телезрители смогут смотреть мультипликационные фильмы, произведения научно-популярного, документального и художественного жанров, переведенные на татарский язык.
Сейчас "Шаян ТВ" ведет вещание в одной из кабельных сетей. В дальнейшем его планируют перевести на спутник.
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