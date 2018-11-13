В Татарстане выброшенной в мусор девочке нашли приемную семью

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-13T11:56:58+03:00

Малышке, которой удалось выжить, не смотря ни на что, уже придумали имя

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История про то, как случайный прохожий нашел в мусорном контейнере новорожденного ребенка, получила свое продолжение. Напомним, все произошло 27 октября на улице Сююмбике в Нижнекамске. Девочку с переохлаждением организма доставили в больницу, а полицейские тем временем отыскали мать младенца.

Женщина от своей дочери отказалась, и органы опеки начали искать для малышки приемную семью. Желающих было много.

Сейчас девочка находится в детской больнице, и уже получила имя. Пока ее называют Викторией, ведь она сумела выжить в пакете в холодноую ночь брошенной в железный контейнер.

Но семья, которая усыновит малышку, имеет возможность сменить ей не только имя, но и дату рождения, как позволяет закон. Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников близких к ситуации, такая семья уже нашлась, и сейчас проходит процедура оформления документов на удочерение.