В Татарстане свои посты покинули глава антимонопольной службы и секретарь совбеза

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-13T11:29:39+03:00

Александр Грунчев отныне будет возглавлять Госкомитет республики по тарифам. Фото: vipeson.ru

И, если Александр Грунчев отныне будет возглавлять Госкомитет республики по тарифам, то дальнейшая судьба Айрата Шафигуллина пока неизвестна

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Во вторник, 13 ноября, в Татарстане свои посты покинули глава управления антимонопольной службы Александр Грунчев и секретарь совета безопасности Айрат Шафигуллин.

При этом президент Татарстана Рустам Минниханов уже подписал указ о назначении Грунчева главой республиканского Госкомитета по тарифам. Известно, что ранее этот пост занимал Марат Зарипов. Сейчас он сменил Талгата Абдуллина на посту главы Госжилфонда Татарстана.

А вот дальнейшая судьба Айрата Шафигуллина пока неизвестна. Из указа главы республики понятно лишь, что он перешел на другую работу.

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