В Татарстане свои посты покинули глава антимонопольной службы и секретарь совбеза
Во вторник, 13 ноября, в Татарстане свои посты покинули глава управления антимонопольной службы Александр Грунчев и секретарь совета безопасности Айрат Шафигуллин.
При этом президент Татарстана Рустам Минниханов уже подписал указ о назначении Грунчева главой республиканского Госкомитета по тарифам. Известно, что ранее этот пост занимал Марат Зарипов. Сейчас он сменил Талгата Абдуллина на посту главы Госжилфонда Татарстана.
А вот дальнейшая судьба Айрата Шафигуллина пока неизвестна. Из указа главы республики понятно лишь, что он перешел на другую работу.
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