Казанцам предлагают выиграть путевку в Узбекистан

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-13T17:16:55+03:00

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15 и 16 ноября в Казани делегация из Узбекистана представит проект «Путешествуй по Узбекистану!». Во время этой презентации горожане смогут попробовать разнообразные блюда национальной кухни, увидеть танцевальные выступления. Кульминацией мероприятия станет розыгрыш бесплатной турпутевки в Узбекистан.

Кроме того, во время презентации проекта всем гостям расскажут о культуре и развлечениях в Узбекистане, о возможностях гастрономического, эко и горнолыжного туризма.

Предприниматели получат информацию о возможности сотрудничества туристического бизнеса двух стран - России и Узбекистана.

А те, кто сможет правильно ответить на вопросы викторины об Узбекистане, выиграют бесплатную турпутевку в эту страну.

В столице Татарстана промо-мероприятия будут проходить 16 ноября в гостинице «Отель Мираж Казань» с 9.30 до 14.30. Розыгрыш путевки будет проходить с 12.30 до 13.00, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.